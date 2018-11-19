Следствие попросило продлить арест ряду обвиняемых по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 19 ноя — РИА Новости. Следствие ходатайствует о продлении ареста шести фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", рассмотреть материалы планируется на этой неделе, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном районном суде Кемерово.

"В Центральный райсуд поступили ходатайства старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении шести обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Заседания назначены на эту неделю, со вторника по пятницу", — сообщили в суде.

Согласно опубликованным на сайте суда материалам, во вторник планируется рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста в отношении бывшего руководителя инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, в среду — бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева.

В четверг Центральный райсуд Кемерово рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении бывшего гендиректора компании-арендатора сгоревшего торгового центра Надежды Судденок, экс-гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината", которому принадлежала основная часть здания "Зимней вишни", Юлии Богдановой и технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева. Вопрос о продлении ареста сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, вынесен на обсуждение в пятницу.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 15 человек. Среди них — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.