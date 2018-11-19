В Волгограде из-за пожара в больнице эвакуировали около 500 человек

ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в больнице в Волгограде, огонь в подвале одного из корпусов уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 8.12 мск, горели вещи в подвале одного из корпусов больницы по улице Ангарской.

"Пожарно-спасательные расчёты в кратчайшие сроки ликвидировали горение. Эвакуировано около 500 человек", — говорится в сообщении МЧС. Как уточняет ведомство, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.