В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 19 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оба пострадавших при столкновении автобуса и грузового поезда на переезде у границы с Казахстаном в Саратовской области, где погибли пять человек, остаются в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

В субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и в тяжелом состоянии госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса, ему грозит до семи лет лишения свободы. Бригада санавиации эвакуировала обоих пострадавших в Саратов.

"Состояние — тяжелое. Они находятся в областной клинической больнице, медицинская помощь оказывается вся необходимая", — сказал собеседник агентства.