В Алтайском крае при пожаре погибли три человека

БАРНАУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в одной из квартир жилого дома на станции Озерки в Алтайском крае, сообщает в понедельник пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, пожар произошел в ночь на 18 ноября.

"При тушении пожара обнаружены тела троих человек: 46-летнего хозяина и его 46-летней сожительницы, а также 61-летней женщины, пришедшей в гости. По предварительным данным, причинами пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или перекал печи", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.