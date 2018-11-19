Стало известно точное место возникновения пожара в ТЦ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Крупный пожар в торговом центре Владивостока начался в районе кафе, но причину и обстоятельства возгорания еще предстоит установить, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре в ТЦ "Бум" на улице Русская поступило в 1.28 местного времени (18.28 мск воскресенья). Через три минуты на место прибыли первые пожарные расчеты. Из-за сильного задымления задействованы звенья газодымозащитной службы. При проведении разведки никого не обнаружено. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели локализовали пожар на площади 1600 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

"По предварительным данным, пожар начался на верхних этажах здания, с северной стороны, в районе кафе китайской кухни. Но пока причина и обстоятельства возгорания выясняются, будут проводиться экспертизы и дознания", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проливка конструкций здания продолжается.