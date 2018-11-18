В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с КамАЗом

КРАСНОДАР, 18 ноя — РИА Новости. Тормоза отказали у грузовика при спуске на кубанской трассе, он столкнулся с семью попутными автомобилями, один человек пострадал, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть Управления МВД России по г. Новороссийску в 17.40 мск поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием восьми автомобилей на 10-м километре автодороги "Керчь – Новороссийск". По предварительной версии, у грузового автомобиля КАМАЗ на спуске отказали тормоза, …водитель не справился с управлением и допустил столкновение с семью автомобилями, двигающимися в попутном направлении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при аварии пострадал водитель КАМАЗа, которого в городской больнице осматривают врачи. Автомобили получили повреждения.

"В полиции Новороссийска проводят проверку…, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося", — информирует полицейский главк.