В Екатеринбурге задержали двух мужчин, напавших на бригаду скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала двух мужчин, подозреваемых в нападении на бригаду скорой помощи, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель УМВД по городу.

Ранее местные СМИ сообщили, что двое пьяных молодых людей напали на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге, в районе Широкая речка. Мужчины сами вызвали врачей, но оказалось, что помощь им была не нужна.

"По сообщению выехала группа немедленного реагирования. Сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников, сейчас они находятся в отделе полиции №8. По итогам проверки в отношении задержанных будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.