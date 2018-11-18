В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

ПЕРМЬ, 18 ноя — РИА Новости. Сотрудники СК города Лысьва Пермского края по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в воскресенье, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, тело 12-летней девочки с травмами криминального характера было обнаружено в квартире жилого многоквартирного дома, расположенного в городе Лысьва. По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"По подозрению в совершении преступления уже задержан местный житель", — говорится в сообщении.

По данным СК, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе руководство СУСК и наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики.