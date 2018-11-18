В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

ПЕРМЬ, 18 ноя — РИА Новости. Сотрудники СК города Лысьва Пермского края по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в воскресенье, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"По подозрению в совершении преступления уже задержан местный житель", — говорится в сообщении.
По данным СК, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе руководство СУСК и наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики.