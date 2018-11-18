В Волгоградской области сторожевые собаки загрызли пьяного рабочего

ВОЛГОГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Пять сторожевых собак загрызли нетрезвого работника фермы под Волгоградом, сообщает в воскресенье управление СК по Волгоградской области.

Работник фермы города Краснослободска в ночь на воскресенье выпивал с друзьями в подсобке, когда вышел в охраняемый собаками двор.

"В какой-то момент 42-летний рабочий вышел во двор, где на него накинулись сторожевые псы. Лай собак и сильный шум услышал владелец соседнего участка, который вызвал сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Прибывшие полицейские обнаружили мужчину мертвым. Проводится доследственная проверка.