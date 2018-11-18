В Домодедово авиадебошира сняли с рейса Москва – Анталья

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полицейские в московском аэропорту Домодедово сняли с рейса Москва – Анталья пьяного мужчину, который ругался с пассажирами и бортпроводниками, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В воскресенье полицейским поступила информация о нетрезвом человеке на борту рейса Москва – Анталья, который нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников.

"Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово привлечен к административной ответственности 31-летний уроженец Нижнего Новгорода, доставленный в дежурную часть с борта воздушного судна", — сообщила Волк.

Мужчина привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".