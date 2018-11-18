СК возбудил дело после гибели росгвардейца в перестрелке в Махачкале

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь разнять драку в Махачкале, сообщается на сайте СУСК РФ по Дагестану.

Ранее РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по республике Дагестан сообщили, что в Махачкале сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку. Инцидент произошел минувшей ночью у входа в одно из городских кафе, когда сотрудник Росгвардии во внеслужебное время решил пресечь конфликт находящихся там людей.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что 18 ноября примерно в 4 часа утра возле клуба-ресторана "Бест" в Махачкале неизвестный в ходе ссоры несколько раз выстрелил в 26-летнего местного жителя, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия.

Как сообщается, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.