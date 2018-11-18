В Якутии эвакуировали дрейфовавших на льдине оленеводов

ЯКУТСК, 18 ноя — РИА Новости. Спасатели эвакуировали оленеводов, дрейфовавших на льдине в море Лаптевых, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

В субботу восемь оленеводов общины с острова Большой Ляховский Булунского района Якутии отправились на подледную рыбалку, во время которой их унесло в море на льдине. Они регулярно выходили на связь по спутнику и смогли сообщить свои координаты. Из-за плохой погоды вертолет со спасателями вылетел из Якутска только в воскресенье утром.

"Оленеводов эвакуировали… они приземлятся в ущелье Казачье. Все живы, состояние удовлетворительно, пройдут медицинское обследование, в случае, если необходима будет медицинская помощь при серьезных повреждениях, их доставят в Усть-Куйгу", — сообщили в пресс-службе.

В спасательной операции задействовано пять сотрудников МЧС и вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.