На юге Москвы женщина из ревности зарезала подругу

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Женщина задержана по подозрению в убийстве своей приятельницы из ревности на юге Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, поздно вечером 16 ноября 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Ереванской в городе Москве, женщина на почве ревности нанесла своей знакомой удар ножом в область шеи. От полученного ранения женщина 1975 года рождения скончалась на месте происшествия", — сказала Иванова.

В настоящее время следователи выполняют с подозреваемой следственные действия, в ходе которых будет уставлена полная картина произошедшего, добавила собеседница.

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщала ранее, что в Солнечногорском районе накануне мужчина из ревности зарезал двух гостей и попытался покончить с собой, сейчас он в реанимации. Также ранее в субботу мужчина застрелил бывшую жену и своего родственника, а затем покончил с собой в подмосковном Видном.