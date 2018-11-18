В Мурманске скончался пострадавший в результате ЧП с плавдоком

МУРМАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Пострадавший в результате затопления плавдока ПД-50 в конце октября в Кольском заливе скончался, несмотря на усилия медиков, сообщили журналистам в региональном правительстве.

"В ночь на воскресенье после резкого ухудшения состояния в городской больнице скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент", — сообщили в правительстве. Ранее состояние пострадавшего оценивалось как стабильно тяжелое, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Один человек пропал без вести, четверо пострадали. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.