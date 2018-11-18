Уже не работает. Вымирающие воровские "профессии"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Шниферы, наперсточники и халтурщики — все больше воровских "специальностей" постепенно отходят в прошлое, уступая место новым. С развитием технологий меняются и криминальные уловки. Так, онлайн-казино пришли на смену подпольным игровым заведениям, а взлом банкоматов — вскрытию сейфов. РИА Новости рассказывает о некогда популярных, а теперь исчезающих преступных профессиях.

Медвежатники

Еще пару десятков лет назад взлом сейфов считался одной из самых "элитных" специальностей в криминальном мире. Одни открывали замки путем подбора ключей или с помощью отмычек. Это почти ювелирная работа, требующая тонкого слуха и чувствительных рук. Другие — их называли шниферами — потрошили сейфы более грубым способом, используя слесарные инструменты или автоген. В их арсенале также имелись сверла, пилы, кувалды и многое другое.

В последнее время "профессия" заметно утратила былую популярность, но совсем не исчезла. Современные медвежатники переключились на взлом банкоматов. Правда, для того, чтобы вскрыть аппарат с деньгами, все чаще прибегают к грубым методам, заменяя отмычки кувалдами и даже взрывчаткой.

Наперсточники

В России расцвет этого ремесла пришелся на конец восьмидесятых — начало девяностых. Как правило, наперсточники собирались в оживленных местах: на площадях, вокзалах и рынках. На первый взгляд, правила были просты — угадать, под каким из трех колпачков или стаканов находится шарик. Однако сорвать куш рядовому обывателю практически никогда не удавалось.

Обман заключался в ловкости рук наперсточника, который вместо того, чтобы перегонять шарик из одного колпачка в другой, технично прятал его между пальцами. Шулеры называли эту игру рулеткой конца ХХ века. Ставки порой были настолько высоки, что проигравшие расставались не только с деньгами, но и с квартирами. Выбиванием долгов занимались "братки" из местных криминальных группировок, контролирующие наперсточников.

Каталы

В Советском Союзе карточные шулеры или, как их еще называли, каталы были одними из самых богатых в уголовной среде. У них царила строгая иерархия. Одни "работали" в местах массового скопления людей — на вокзалах и площадях. Другие — в поездах и электричках. Третьи — в подпольных казино, где, как правило, собиралась наиболее зажиточная публика.

Главными целями катал обычно становились "цеховики"— спекулянты или теневые коммерсанты, реже — представители воровского мира. Ставки в игре порой поднимались до десятков тысяч рублей — по советским меркам это были очень большие деньги. С легализацией в России игорного бизнеса и созданием особых игровых зон список "клиентов" катал резко сократился.

Конокрады

Одна из самых древних воровских профессий была очень распространена на протяжении нескольких веков. Кражи совершались, как правило, организованными группами, численность которых доходила до десятков человек. После похищения лошадям изменяли форму копыт, перетачивали зубы, а некоторых и вовсе перекрашивали в другой цвет. "Жертвами" преступников также становились коровы, козы и другая скотина.

Хотя срок за кражу предусматривался относительно небольшой, "профессия" конокрада считалась одной из самых опасных. Если хозяева лошадей ловили вора на месте преступления, то дело нередко доходило до самосуда. В начале нулевых в Иркутской области два местных жителя убили пятерых тувинцев, укравших у них табун лошадей. Позже обоих приговорили к тюремным срокам.

К сегодняшнему дню "специальность" конокрада отошла в прошлое, однако в новостных сводках иногда еще можно встретить сообщения о похищениях элитных рысаков или даже целого табуна лошадей. Чаще всего такие преступления совершаются на юге России или в Сибири.

Халтурщики

Похороны и поминки привлекали представителей преступного мира еще в царской России, так как на траурных мероприятиях всегда собиралось очень много народа. Со временем появилась особая каста воров — халтурщики. Они специализировались на похищении драгоценностей из квартир, где находился покойник, а также на краже денег у участников траурной процессии. Если не удавалось ничего стащить, то можно было просто пообедать или выпить за чужой счет.

Неудивительно, что представители этой "специальности" в преступной среде не пользовались авторитетом. Сейчас перед похоронами мало кто забирает покойного домой, а проститься с ним, как правило, приходят лишь родственники и близкие друзья, поэтому халтурщики также остались не у дел.