Суд в Ярославле отправил в колонию участницу издевательств над школьницей

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Суд в Ярославле приговорил к полутора годам воспитательной колонии 17-летнюю участницу массового издевательства над школьницей, сообщило СУ СКР по региону в субботу.

Видео с издевательствами подростков над сверстницей появилось в интернете 16 августа. На одном ролике школьницы, которые находятся за кадром, заставляют танцевать голую девочку-подростка. В еще одном видео ту же девочку заставляют есть землю. На месте съемки присутствуют и мальчики. Ранее сообщалось, что только одна из участниц издевательств достигла возраста уголовной ответственности — 16 лет. Две участницы, 13 и 15 лет, в конце августа по решению суда уже помещены в закрытую школу на год.

"Она признана виновной в совершении преступления… "истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица". Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.