Следствие устанавливает личность женщины, подорвавшей себя у КПП в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 17 ноя – РИА Новости. Следственная бригада работает на месте самоподрыва женщины у КПП-21 в Старопромысловском районе Грозного, личность смертницы устанавливается, сообщил РИА Новости в субботу официальный представитель регионального управления СК РФ по Чечне.

Ранее врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов сообщил журналистам, что в субботу около 16:00 мск неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного.

"В настоящее время следственная группа управления СК по Чечне приступила к следственно-оперативным действиям на месте подрыва женщины, проводится осмотр места происшествия, принимаются меры по установлению личности женщины", — отметил собеседник агентства.

В то же время в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что саперы и кинологи осмотрят тело смертницы на предмет наличия взрывного устройства.

"Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции и военнослужащими, участок дороги на Старопромысловском шоссе перекрыт, движение транспорта организовано по объездной дороге, пробок и заторов на дороге нет. Ждут прибытия саперов и кинологов, которые осмотрят прилегающую местность и тело смертницы на наличие взрывного устройства", — отметил представитель регионального СУ СК. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, подорвавшая себя женщина является уроженкой Дагестана.