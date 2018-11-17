Мать и дочь избили мужчину в самолете из Шри-Ланки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после заявления жителя Урала о том, что его избили две женщины в самолете, летевшем рейсом Коломбо – Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
Причиной агрессии женщин, по данным СМИ, стала ссора на первом рейсе, когда пассажиры – тоже на одном борту — летели в Коломбо: им не понравилось, что житель Екатеринбурга пытался откинуть спинку кресла назад, что якобы мешало 8-месячному ребенку, находившемуся у них на коленях.
По ее словам, нарушительницами оказались жительницы Челябинской области 1991 и 1969 годов рождения. "Сейчас проводится проверка, и по ее результатам будет принято процессуальное решение", – добавила представитель транспортной полиции.