В Москве мужчина ранил ножом полицейского

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудник московской полиции получил ножевое ранение, помешав мужчине, который грозился изувечить себя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"От наряда скорой медицинской помощи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сущевский вал в Москве неизвестный мужчина угрожает нанести себе увечья предметом, похожим на нож… Сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия гражданина, опасаясь за его здоровье и здоровье окружающих, однако мужчина нанес резаную рану одному из полицейских", — приведены слова Волк на сайте МВД.

Полицейскому оказана медицинская помощь. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.

"По данному факту полицией проводится проверка", — добавила Волк.