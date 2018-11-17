Полиция не подтвердила сообщения о заложниках в волгоградском хуторе

ВОЛГОГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Информация о заложниках в хуторе Волгоградской области в полицию не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что в хуторе Верхние Липки Волгоградской области против воли удерживают в одном из фермерских хозяйств жителя Подмосковья и заставляют его работать, якобы вместе с ним в неволе находятся еще несколько людей.

"Хутор Верхние Липки один в области, находится во Фроловском районе, там проживает пара сотен человек. Заявления о заложниках в полицию не было. На место выехала следственная группа, чтобы разобраться с ситуацией", — сообщили в полиции.