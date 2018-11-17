В пензенской школе закрыли столовую из-за вспышки кишечной инфекции

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Бессоновский районный суд Пензенской области приостановил на 90 суток работу столовой в школе села Бессоновка Пензенской области, где 19 учеников заболели острой кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба суда.

Школьники с признаками острой кишечной инфекции обратились в медучреждение 8-9 ноября. Прокуратура, СК и полиция начали проверки, а Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. По данным СУСК, 19 школьников в возрасте от 9 до 15 лет госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Роспотребнадзор с 9 ноября приостановил работу школьной столовой, работника которой посчитал вероятным источником вспышки кишечной инфекции.

"Принимая во внимание, что нарушение СОШ села Бессоновка СанПиН создает угрозу жизни и здоровью детей, судьей Бессоновского районного суда вынесено постановление о приостановления деятельности пищеблока СОШ села Бессоновка на срок 90 суток. Постановление в части приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению", — говорится в сообщении.

Суд установил, что в столовой при организации питания школьников не обеспечены безопасные условия приготовления пищи и напитков. Директор школы в суде согласился с выявленными нарушениями и сообщил, что часть из них уже устранена, а остальные будут устранены в ближайшее время, чтобы возобновить предоставление питания детям в школе.

В пресс-службе уточнили, что суд в пятницу признал школу виновной по статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".