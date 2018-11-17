В Башкирии джип вылетел с трассы из-за гололеда

УФА, 17 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, двое получили ранения при опрокидывании автомобиля на трассе в Башкирии, предположительно, авария произошла из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 16.00 (14.00 мск) на тринадцатом километре автодороги Архангельский-Красноусольский на территории республики.

"Из-за гололеда на проезжей части произошел съезд Mitsubishi Pajero, где автомобиль опрокинулся. В результате аварии водитель скончался на месте, пассажирка — десятилетняя девочка скончалась в местной больнице", — сообщили в ведомстве.

По данным башкирского ГИБДД еще два пассажира автомобиля получили повреждения —это 49-летняя женщина и 4-летний мальчик.