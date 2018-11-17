В Петербурге суд арестовал подростка, подозреваемого в поджоге школьницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Суд в Петербурге в субботу отправил под арест подростка, задержанного по подозрению в поджоге школьницы, получившей ожоги 30% поверхности тела, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что сотрудники СК выясняют причины возгорания одежды на школьнице в Петербурге, в результате чего она получила ожоги 30% тела, возбуждено дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью. По подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний ученик восьмого класса.

"Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Д.Р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сроком на 2 месяца, по 14 января 2019 года", — говорится в сообщении.

ОПС сообщает, что в удовлетворении ходатайства стороны защиты о передаче Р. под присмотр родителям и бабушке суд отказал.

Следствие считает, что подросток 15 ноября в квартире одного из домов, расположенных на проспекте Науки, облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджег.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 15 ноября в нежилой квартире дома на севере Петербурга подростки отмечали день рождения. В ходе вечеринки 14-летнюю школьницу привязали к стулу, облили спиртом и подожгли. После этого девочку отвезли в больницу, медики обратились в полицию.