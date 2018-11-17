Суд оставил в силе решение о продлении ареста экс-главе минздрава Дагестана

МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Верховный суд республики Дагестан оставил в силе продление меры пресечения до 7 февраля экс-министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову, сообщил РИА Новости представитель суда.

Кировский районный суд Махачкалы 2 ноября удовлетворил ходатайство следственного управления МВД и продлил срок содержания Ибрагимова под стражей до 7 февраля. Адвокат Ибрагимова, не согласившись с вынесенным судебным актом о продлении срока содержания под стражей, обжаловал принятое постановление.

"Верховный суд республики указал, что выводы суда первой инстанции о невозможности избрания в отношении обвиняемого меры пресечения, не связанной с лишением свободы, надлежащим образом мотивированы и обоснованы, апелляционным постановлением от 15 ноября оставил избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в силе", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что апелляционное постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в вышестоящий суд.

Экс-министр Ибрагимов, его бывший заместитель, а также специалисты отдела госзакупок регионального минздрава подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере при проведении электронных аукционов для закупки медицинских препаратов и создании организованной преступной группы. По данным МВД региона, они подозреваются в хищении 44 миллионов рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 миллиона при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений республики Дагестан. Фигуранты дела были задержаны 7 июля.