В Нижегородской области девочка погибла в пожаре, устроенном ее братом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Годовалая девочка погибла при пожаре, который устроил ее двухлетний брат, двое детей успели выбежать из горящего дома, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, днем 16 ноября в селе Пергалей Бутурлинского района женщина, оставив троих малолетних детей в доме, ушла в магазин. В это время двухлетний мальчик самовольно взял зажигалку. По предварительным данным, во время игры с опасным предметом произошло воспламенение постельных принадлежностей, которое привело к пожару. Двухлетнему и шестилетнему мальчикам удалось спастись, а их годовалая сестра погибла.

"Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование по уголовному делу продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Отмечается, что семья, в которой воспитывалась девочка, на профилактических учетах не состояла.