В Капотне не нашли превышения концентрации вредных веществ после пожара

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Превышения концентрации вредных веществ в районе пожара на Московском НПЗ (входит в "Газпром нефть") не зафиксировано, говорится в оперативной сводке Минэнерго РФ о ситуации на объектах ТЭК.

Ранее МНПЗ сообщил, что в 7:20 мск произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга завода. Работа установки была штатно остановлена автоматизированной системой промышленной безопасности. Пожарные расчеты МНПЗ и МЧС оперативно прибыли на место. В 11:00 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. МНПЗ отмечал, что, по данным МЧС, превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.

"Превышения концентрации вредных веществ в атмосфере не зафиксировано", — сказано теперь в материале Минэнерго. Ведется расследование причин и обстоятельств аварии, отмечается там.

"Пожар не повлиял на производственный процесс. Период простоя установки и потери, связанные с данным инцидентом, уточняются. Сроки ремонта установки будут определены после оперативной экспертизы. Другие объекты предприятия не пострадали. Завод работает в штатном режиме и продолжает снабжать топливом рынок московского региона", — сообщает Мнэнерго.

Завод основан в 1930 году. Выпускает марки бензина Аи-80, Аи-92, Аи-95, авиационное топливо, дизтопливо, мазут топочный, нефтебитум, сжиженные газы. Производственные мощности — 12,15 миллиона тонн нефти в год с глубиной переработки 75,8%.