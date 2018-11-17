Пожар в Капотне: московский НПЗ работает в штатном режиме после инцидента

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе завода.

В субботу утром произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга НПЗ. Уже к одиннадцати часам пожарные полностью устранили возгорание. В ликвидации принимали участие 120 спасателей и 30 единиц техники.

Отмечается, что НПЗ продолжает снабжать топливом столичный рынок. В компании также подчеркнули, что сроки ремонта определят после экспертизы.

"Другие объекты предприятия не пострадали. Завод работает в штатном режиме и продолжает снабжать топливом рынок московского региона", — добавили в пресс-службе НПЗ.

Причины возгорания

Как рассказали в Минэнерго, возможной причиной пожара стал прогар змеевика в печи. По информации ведомства, речь идет о печи 101 установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов на производстве № 2.

При этом окончательную причину инцидента установят комиссия Ростехнадзора, которая уже приступила к расследованию. Ситуацию также взяли под контроль Мэр Москвы Сергей Собянин и глава МЧС.

Без пострадавших и серьезных последствий

По последним данным, в результате возгорания на НПЗ пострадавших нет. Кроме того, на место пожара выехала мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. В ходе работы эксперты не зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В Минэнерго также сообщили, что угрозы населению и экологии из-за возгорания на НПЗ нет. Мосэкомониторинг также не получал от жителей столицы жалоб на загрязнение воздуха. В учреждении также подтвердили, что пожар в Капотне не привел к накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

"По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы отсутствует рост концентраций загрязняющих веществ. В ближайшие часы сохранится юго-западный перенос воздушных масс, прогнозируется дальнейшее улучшение условий рассеивания", — резюмировали эксперты.

Как подчеркнул Собянин, дефицита топлива на АЗС в столице после пожара в Капотне не будет. Глава столичного главка МЧС Илья Денисов также отметил, что инцидент не повлиял на объем переработки на заводе.

Также отмечается, что возможные последствия для самого нефтеперерабатывающего завода установят после тщательного осмотра.