В Удмуртии школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

Объявление о карантине на дверях одной из школ. Архивное фото

Объявление о карантине на дверях одной из школ. Архивное фото

УФА, 17 ноя – РИА Новости. Школу в Дебесском районе Удмуртии закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии среди учеников, сообщили в администрации района.

По данным районной мэрии, в пятницу зарегистрировано 15 случаев внебольничной пневмонии среди учащихся 1-7 классов Дебесской школы.

"Все обратившиеся дети госпитализированы в педиатрическое отделение. У одного ребенка заболевание протекает в тяжелой степени, состояние остальных детей врачи оценивают как средней степени тяжести. В основном дети из 1, 2 и 3 классов", — сообщили в администрации района.

По решению санитарно-противоэпидемической комиссии района с 17 по 25 ноября в Дебесской школе наложен карантин на 1-7 классы, информирует ведомство.

Отмечается, что в районной больнице имеется достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения больных в стационаре.

"Активизирована санитарно-просветительская работа среди населения по профилактике простудных заболеваний, ведется мониторинг посещаемости в школе, проводятся беседы среди учащихся и родителей", — говорится в сообщении администрации.