Пожар на НПЗ в Москве (23)

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Московский НПЗ работает в штатном режиме и продолжает снабжать топливом рынок столичного региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

"В 7:20 мск произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга Московского НПЗ. Работа установки была штатно остановлена автоматизированной системой промышленной безопасности. Пожарные расчеты МНПЗ и МЧС оперативно прибыли на место. В 11:00 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. По данным МЧС, превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки ремонта установки будут определены после оперативной экспертизы.

"Другие объекты предприятия не пострадали. Завод работает в штатном режиме и продолжает снабжать топливом рынок московского региона", — сообщает пресс-служба.