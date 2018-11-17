Мосэкомониторинг не получал жалоб жителей на загрязнение воздуха в Капотне

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне не привёл к накоплению загрязняющих веществ в воздухе и превышению нормативов, каких-либо жалоб жителей на загрязнение воздуха также не поступало, сообщили в Мосэкомониторинге.

Два очага горения были зафиксированы утром на Московском НПЗ в Капотне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.

По данным столичного ГУ МЧС ранее мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе выехала на место пожара на НПЗ в Капотне в Москве, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара обнаружено не было.

"Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысило предельно-допустимые максимально-разовые нормативы. Жалобы жителей из районов, прилегающих к АО "Газпромнефть–МНПЗ", на загрязнение воздуха не поступали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра и по по настоящее время в Москве при юго-западном ветре наблюдаются хорошие условия рассеивания выбросов в воздухе, и накопления загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы не происходит.

"По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы отсутствует рост концентраций загрязняющих веществ. В ближайшие часы сохранится юго-западный перенос воздушных масс, прогнозируется дальнейшее улучшение условий рассеивания", — подчеркнули специалисты.

По данным ведомства, с 07.29 из факельной установки АО "Газпромнефть –МНПЗ" наблюдалось горение факела с выбросами черного дыма.

"По информации представителя завода на предприятии возникла аварийная ситуация: на установке Г43-107 образовался прогар змеевика печи. В связи с остановкой технологической линии производился аварийный выброс через факельную установку, специально предназначенную для аварийного сжигания производственных газов", — рассказали в Мосэкомониторинге.