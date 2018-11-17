В Минэнерго назвали возможную причину пожара на НПЗ в Капотне

Пожар на НПЗ в Москве (23)

Автомобиль пожарной службы у Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где произошел пожар

Автомобиль пожарной службы у Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где произошел пожар

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Возможной причиной пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе стал прогар змеевика в печи, сообщает Минэнерго.

По данным ведомства, речь идет о печи 101 установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов на производстве № 2.

На НПЗ горели установка крекинга и печь дожига, высота пламени превышала десять метров. В ликвидации пожара участвовали 120 спасателей и 30 единиц техники.

В 11:00 возгорание ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ситуацию взяли под контроль мэр Москвы и министр МЧС. Окончательную причину произошедшего установит комиссия Ростехнадзора, которая уже приступила к расследованию.

Сейчас завод работает в штатном режиме. Как отмечает Минэнерго, на предприятии есть запасы готовой продукции, так что последствий для потребителей нет.

Мэр столицы Сергей Собянин, со своей стороны, пообещал, что дефицита топлива на столичных автозаправках не будет.