НПЗ в Капотне осмотрят, чтобы установить последствия пожара

Пожар на НПЗ в Москве (23)

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, где произошел пожар. Архивное фото

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, где произошел пожар. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Возможные последствия для технологического процесса на Московском НПЗ после пожара выявят после осмотра оборудования, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Два очага горения были зафиксированы утром на Московском НПЗ в Капотне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.

"Возможные последствия для технологического процесса предприятия будут выявлены после осмотра оборудования и определения степени его повреждения", — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, на предприятии имеются запасы готовой продукции, последствий для потребителей нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.