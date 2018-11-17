В Иркутской области начали проверку после ДТП с автобусом и КамАЗом

ИРКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту аварии с участием пассажирского автобуса и КамАЗа в Иркутской области, сообщает СУСК РФ региона.

Ранее сообщалось, что маршрутный автобус и КамАЗ столкнулись в Усольском районе Приангарья. В салоне автобуса находились 20 пассажиров, медики осмотрели 10 из них, после чего троих госпитализировали. У пострадавших диагностированы ушибы и переломы.

"По факту ДТП с участием автобуса в Усольском районе проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ", — говорится в сообщении.

Статья 238 УК РФ предусматривает наказание за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.