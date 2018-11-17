Пожар на Московском НПЗ не повлиял на объем переработки топлива

Пожар на НПЗ в Москве (23)

Сотрудники пожарной службы у Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где произошел пожар

Сотрудники пожарной службы у Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где произошел пожар

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе не повлиял на объем переработки, сообщил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

"Пожар не повлиял на объем переработки завода, была остановлена только та установка, на которой случился инцидент", — отметил Денисов.

Два очага горения были зафиксированы утром на Московском НПЗ в Капотне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.

По словам Денисова, сейчас происходит охлаждение установки и ограждающих конструкций.

"Персонал объекта приступает к осмотру объекта, на котором произошёл инцидент. Обстановка спокойная, угрозы для населения не представляет. Превышения предельно допустимых концентрация вредных веществ в воздухе нет", — отметил добавил он.

Пострадавших в результате пожара нет, сообщил Денисов.

"Выделения дыма сейчас нет, выделяется пар от воды. Ситуация постоянно была на контроле у мэра Москвы и министра МЧС… То, что произошло, будет установлено комиссией, которая будет создана объектом и экспертными учреждениями. После тщательной проработки и изучения всех обстоятельств будет сделан вывод", — сказал он.