Собянин: в Москве не будет дефицита топлива на АЗС после пожара на заводе

Автомобиль пожарной службы у Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где произошел пожар

Автомобиль пожарной службы у Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где произошел пожар

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дефицита топлива на заправочных станциях Москвы после пожара на НПЗ не будет.

"Переговорили с гендиректором "Газпром нефти" Александром Валерьевичем Дюковым о скорейшем устранении последствий. Работа предстоит большая. При этом дефицита топлива на заправочных станциях Москвы не будет. Но, самое главное, обошлось без жертв", — написал Собянин в Twitter.

Два очага горения были зафиксированы утром на Московском НПЗ в Капотне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.