В Москве ликвидировали пожар на НПЗ в Капотне

Пожар на НПЗ в Москве (17)

Сотрудник пожарной службы у Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где произошел пожар. 17 ноября 2018

Сотрудник пожарной службы у Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где произошел пожар. 17 ноября 2018

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ликвидирован, сообщил журналистам представитель столичного главка МЧС.

"Пожар официально ликвидирован в 11:00 мск", — сказал он.

Два очага горения были зафиксированы утром на Московском НПЗ в Капотне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.