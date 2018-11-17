В Москве ликвидировали пожар на НПЗ в Капотне

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ликвидирован, сообщил журналистам представитель столичного главка МЧС.
"Пожар официально ликвидирован в 11:00 мск", — сказал он.
Два очага горения были зафиксированы утром на Московском НПЗ в Капотне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. По предварительным данным, пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.
Доброе утро,Москва!#Капотня #газпром pic.twitter.com/96JyGX4HZk— Капотня (@Kapotnya_Online) 17 ноября 2018 г.