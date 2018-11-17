Категорию сложности пожара на НПЗ в Капотне повысили до третьей

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Категорию сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне повысили до третьей, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее сообщалось, что борьбу с огнем ведут 120 человек и 30 пожарных расчетов.
На месте пожара продолжает работать лаборатория по выявлению ПДК вредных веществ в воздухе.
На НПЗ горят установка крекинга и печь дожига, высота пламени в обоих очагах превышала десять метров. Сейчас, как рассказал РИА Новости начальник столичного главка МЧС генерал-лейтенант Илья Денисов, интенсивность горения существенно снизилась, задымления в районе пожара практически не наблюдается.
В 10:17 пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.
Москва, Капотня. Пожар на НПЗ pic.twitter.com/C0rXvABaFm— Алексей Новый (@pro100alex197_) 17 ноября 2018 г.