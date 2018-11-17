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Происшествия

В Петербурге экс-следователя заподозрили в краже 11 кг кокаина из вещдоков

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© РИА Новости / Вадим ЖерновПерейти в фотобанкАрестованный в наручниках. Архивное фотоАрестованный в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал бывшего старшего следователя по расследованию особо важных дел городского СК Николая Воробьева, который, по версии следствия, похитил около 11 килограммов препарата кокаина из камеры хранения вещественных доказательств, которые впоследствии сбыл вместе с неустановленными лицами, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Суд в Петербурге оставил у себя на хранении десять килограммов кокаина

По данным ОПС, Николаю Воробьеву, занимавшему на момент инкриминируемых преступлений должность старшего следователя 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, в пятницу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 (Превышение должностных полномочий), частью 5 статьи 228.1 (незаконный оборот наркотиков), частью 4 статьи 229 УК РФ (хищение наркотических средств). Уголовное дело в отношении Воробьева было возбуждено в четверг.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Воробьеву до 14 января 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, занимая должность с 13 апреля 2015 по 11 апреля 2017 года, Воробьев принял 29 мая 2015 года к производству уголовное дело, возбужденное отделом дознания Пулковской таможни по факту контрабанды наркотического средства — смеси (препарата) кокаина общей массой более 11 килограммов. Наркотик ранее был признан вещественным доказательством и с 17 июля 2014 года помещен на хранение в камеру вещественных доказательств регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

"Вступив, по версии следствия, в преступный сговор с неустановленными лицами, Воробьев 25 февраля 2016 года похитил из камеры наркотическое средство. Неустановленные лица подменили наркотическое средство на смесь бензокаина, левамизола и кокаина, содержание которого не превышало 0,51 %. После этого, 2 марта 2016 года, Воробьев сдал на хранение смесь в камеру вещественных доказательств УФСКН. Похищенное наркотическое средство Воробьев и неустановленные лица, как следует из представленных в суд материалов, незаконно сбыли в период до 18 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

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© Фото : ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В обоснование ходатайства об аресте следователь в суде отметил, что действия Воробьева повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в поступлении в незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, а также причинили существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и граждан статус сотрудника Следственного комитета РФ, подорвали авторитет государственной службы, сообщает ОПС.

Вину Воробьев не признал, против ареста возражал, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Откуда кокаин

Как сообщало в августе 2014 года региональное управление службы по контролю за оборотом наркотиков, бывший сотрудник ФСКН, двукратный чемпион Европы по кикбоксингу Александр Большаков был задержан за создание преступной группы с участием Алексея Ануфриева, Евгения Гилани и Станислава Брехова.

Кокаин. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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В мае-июне 2014 года Брехов, по поручению Большакова, приобрел в Республике Уругвай более 11 килограммов кокаина. Сотрудники Пулковской таможни 8 июня 2014 года обнаружили наркотик при досмотре Брехова. Вскоре были установлены и задержаны остальные участники группы.

Во время обысков у злоумышленников обнаружили гашиш массой более 60 килограммов, около 200 литров психотропного вещества гамма-бутиролактона, амфетамин и кокаин.

Кроме того, Ануфриев, по данным следствия, пытался перевезти из Финляндии в Россию гашиш массой более 69 килограммов, однако был задержан таможенниками. Во время обыска по месту жительства Большакова было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.

В мае этого года Санкт-Петербургский городской суд с участием коллегии присяжных приговорил Большакова к 22 годам колонии строгого режима. Трое его подельников также были приговорены к лишению свободы: Ануфриев — на 22,5 года, Гилани — 20 лет, Брехов — 17 лет колонии строгого режима.

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