Качество воздуха в районе пожара на НПЗ в Москве соответствует норме

Пожар на НПЗ в Москве (11)

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара в Капотне в Москве не обнаружено, сообщило столичное ГУ МЧС в Twitter.

Ранее мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе выехала на место пожара на НПЗ в Капотне в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На месте пожара работает мобильная лаборатория ГУ МЧС России по городу Москве, превышение ПДК вредных веществ не выявлено", — говорится в сообщении.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров. Пожар тушат 120 спасателей и 30 единиц техники.