Качество воздуха в районе пожара на НПЗ в Москве соответствует норме

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара в Капотне в Москве не обнаружено, сообщило столичное ГУ МЧС в Twitter.
Ранее мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе выехала на место пожара на НПЗ в Капотне в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"На месте пожара работает мобильная лаборатория ГУ МЧС России по городу Москве, превышение ПДК вредных веществ не выявлено", — говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров. Пожар тушат 120 спасателей и 30 единиц техники.
Очевидцы публикуют видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне https://t.co/o1fqDNqZFU pic.twitter.com/2tICHKyWnn— РИА Новости (@rianru) 17 ноября 2018 г.