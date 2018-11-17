В Иркутской области три человека пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом

ИРКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Маршрутный автобус и КамАЗ столкнулись в Усольском районе Иркутской области, трое пострадавших госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.

"Столкновение автобуса, осуществляющего регулярные перевозки в городе Ангарске по маршруту №654, и грузовика КамАЗ произошло в Усольском районе недалеко от поселка Тальяны. Время ДТП — около 10.00 (5.00 мск). В салоне находились 20 пассажиров, 10 из них были осмотрены медиками. Трое госпитализированы", — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что предварительно у пострадавших диагностированы ушибы и переломы. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины аварии.