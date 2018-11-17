Минэнерго: угрозы населению и экологии из-за пожара на НПЗ в Москве нет

Пожар на НПЗ в Москве (11)

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Угрозы населению и экологии из-за возгорания на НПЗ в Москве отсутствуют, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"Семнадцатого ноября в 07.50 в городе Москва на нефтеперерабатывающем заводе АО "Газпромнефть-МНПЗ" (ДЗО ПАО "Газпром нефть") произошло возгорание установки крекинга. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы населению и экологии отсутствуют", — говорится в справке-докладе.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров.