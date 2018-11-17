В Москве в районе пожара в Капотне затруднено движение транспорта

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. МЧС предупредило, что движение в районе пожара в Капотне в Москве затруднено, сообщает главк столичного ведомства в Twitter.

Ранее МЧС сообщило, что 17 ноября 2018 года в 07.26 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-й квартал Капотня дом 7.

"Уважаемые водители! Во 2-ом квартале Капотни д.1 к.3 затруднено движение, выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике", — говорится в сообщении.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что на Московском НПЗ в Капотне происходит факельное горение высотой свыше 10 метров.