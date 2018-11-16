Стали известны новые обстоятельства ДТП в Москве, где погибла беременная

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник университета "Синергия" Михаил Исаханов, сбивший, по версии следствия, на автомобиле двух женщин в Москве, одна из которых погибла, превышал скорость на 44 км/ч, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.

"Сегодня потерпевшие и их адвокаты ознакомились с результатами автотехнической экспертизы по делу. Установлено, что автомобиль Исаханова двигался со скоростью не менее 87 и не более 104 км/ч при разрешенной скорости в 60 км/ч", — пояснил Мишонов.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По словам другого адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".