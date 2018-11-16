В Дагестане столкнулись две легковушки

МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

Авария произошла в пятницу около 19:00 мск на федеральной автодороге "Кавказ" в Каякентском районе Дагестана.

"Около села Первомайское столкнулись автомобили "Лада Приора" и "Москвич". По предварительным данным, пострадали семь человек, погибших нет", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя регионального минздрава, среди пострадавших четверо детей.

"Все пострадавшие госпитализированы в Избербашскую центральную больницу. Их состояние — средней степени тяжести", — отметил представитель ведомства.