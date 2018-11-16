В Ставропольском крае минивэн столкнулся с легковушкой

ПЯТИГОРСК, 16 ноя — РИА Новости. Минивэн столкнулся с легковым автомобилем в Ставропольском крае, один человек погиб, восемь пострадали, среди них могут быть граждане Азербайджана, сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в пятницу водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь со стороны Ставрополя в направлении города Ростова, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Mercedes Vito", — говорится в сообщении.

От полученных травм на месте происшествия погибла женщина — пассажир легкового автомобиля, отметили в УГИБДД. Водитель и пассажир-ребенок машины Ford, а также пять пассажиров минивэна и его водитель с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, добавляется в сообщении.

"Предположительно, в Mercedes передвигались граждане республики Азербайджан. На месте ДТП сейчас работают наряды ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются", — уточнили в УГИБДД.