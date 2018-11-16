ОЗК выявила беспрецедентное хищение зерна из федерального фонда

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Объединенная зерновая компания (ОЗК) выявила факт хищения зерна федерального интервенционного фонда в объеме 19,035 тысячи тонн на сумму 202,284 миллиона рублей, говорится в сообщении компании.

ОЗК указывает, что компания во взаимодействии с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой РФ и Россельхозбанком усиливает меры контроля за количественной и качественной сохранностью зерна государственного интервенционного фонда. "В этой связи проводятся плановые и внеплановые проверки, которые нацелены на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.

"В ходе одного из таких мероприятий 15 ноября текущего года на АО "Орловская хлебная база № 36" АО "ОЗК" совместно с представителями АО "Россельхозбанк", Генеральной прокуратуры РФ и сотрудниками УМВД России по городу Орлу установлен факт хищения зерна федерального интервенционного фонда в беспрецедентном объеме 19,035 тысячи тонн стоимостью 202,284 миллиона рублей", — добавляет ОЗК.

Компания указывает, что по факту хищения следственное управление УМВД России по Орлу по заявлению ОЗК возбудило уголовное дело. "Принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству", — сообщает ОЗК.

Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграриев и развития инфраструктуры зернового рынка. Компания является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК, оставшийся пакет, 50% минус одна акция, находится у группы "Сумма".