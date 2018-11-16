Следствие не исключает, что завод "Электроцинк" могли поджечь

ПЯТИГОРСК, 16 ноя — РИА Новости. Следствие в качестве одной из причин пожара на заводе "Электроцинк" в Северной Осетии рассматривает поджог, сообщается на сайте правительства региона.

Крупный пожар на заводе "Электроцинк" произошел в ночь на 21 октября. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Один из пострадавших был госпитализирован. Работа завода после пожара приостановлена. Решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Следственная группа в составе 29 наиболее опытных специалистов рассматривает на сегодняшний день две версии произошедшего: поджог и нарушение требований пожарной безопасности", — приводятся в сообщении правительства слова представителя следственного управления СК РФ по Северной Осетии Тамерлана Дзодзиева.

По данным властей региона, руководство "УГМК-Холдинга", куда входит завод, примет решение о дальнейшей судьбе предприятия через месяц-полтора, когда их специальная комиссия завершит работу.

Как отмечается в сообщении, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров нацелил членов республиканской комиссии на кропотливую работу по сбору достоверной информации для обращения в суд о закрытии вредного производства.

"У нас должно быть достаточно материалов и документов для того, чтобы отстаивать свою позицию в суде. Прошу в своей работе учитывать и мнение рабочих "Электроцинка". На состоявшемся в Пятигорске совещании руководитель профсоюзной организации завода зачитал обращение, под которым собрано около шести тысяч подписей. Людей волнует их дальнейшая судьба", — приводятся в сообщении слова Битарова.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.