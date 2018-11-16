В Петербурге возбудили дело после загрязнения реки этиловым спиртом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ из-за загрязнения реки Новая в Санкт-Петербурге, где обнаружено превышение содержания этилового спирта в 5,4 тысячи раз, сообщает в пятницу Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следствием установлено, что по результатам проведенных лабораторных анализов воды из реки Новая установлены превышения по ряду загрязняющих веществ, а именно: по этиловому спирту в 5,4 тысячи раз, по изопропиловому спирту — в 5,4 раза, по бутиловому спирту — в 17,7 раза, по ацетону — в 3 раза, по этиленгликолю — в 640 раз", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Следственные органы устанавливают обстоятельства и причины загрязнения реки, информирует Северо-Западное следственное управление на транспорте.

В конце октября городской комитет по природопользованию сообщал о подаче судебного иска к управляющей компании аэропорта "Пулково" ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) о принудительном прекращении права пользования рекой Новой, где в июле гибли утки, а в окрестностях чувствовался неприятный запах. Заместитель председателя городского природоохранного ведомства Александр Кучаев сообщал журналистам, что одним из источников загрязнения реки стали сточные воды аэропорта "Пулково".

В частности, было установлено, что с территории аэропорта сбрасываются поверхностные сточные воды в канал Новый (Сбросной). При этом стоки содержат запрещенные к сбросу вещества, например, этиленгликоль, этанол и ацетон, а содержание загрязняющих веществ превышает допустимую норму. Комитет отмечал, что не получал от ВВСС информации о принятых мерах по нормализации концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

В свою очередь представитель ВВСС сообщал РИА Новости, что минувшей зимой из-за сложных погодных условий потребовалось больше обрабатывать самолеты жидкостями против обледенения. В этой связи загрязненные воды попали в реку. ВВСС был заплачен штраф и проведен ряд мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду. Представитель ВВСС отмечал, что в реку Новую помимо "Пулково" сбрасывают стоки не менее 10 предприятий.