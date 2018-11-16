В Волгограде проводят проверку после гибели человека под электричкой

ВОЛГОГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Мужчина, переходивший железнодорожные пути в Волгограде на запрещающий сигнал семафора, попал под колеса электропоезда и умер, правоохранительными органами организована проверка, сообщает в пятницу Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, в пятницу днем неизвестный мужчина переходил железнодорожные пути в 6 километрах от станции "Ельшанка" в Волгограде перед электропоездом на запрещающий свет семафора. Машинист пытался предупредить человека, но он не реагировал на звуковые и световые сигналы.

"Затем было применено экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.