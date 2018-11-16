Суд в Москве продлил арест предполагаемому организатору подпольных казино

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 19 марта 2019 года предполагаемому создателю преступного сообщества Антону Бажанову, подозреваемому в проведении незаконных азартных игр с ежемесячным оборотом в сотни миллионов рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следствие будет добиваться ареста более чем 20 предполагаемых соучастников преступного сообщества. Но пока о них ничего не известно. По данным следствия, с мая 2016 года предполагаемые члены группы под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн", незаконно проводили азартные игры вне игорных зон с использованием игрового оборудования.
Кроме того, криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Предполагаемые лидеры ОПС проживали в престижных загородных поселках московского региона, использовали автомобили премиум-класса с машинами сопровождения. Всего, по словам Ивановой, была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, а также задержаны более 100 человек и предполагаемый руководитель ОПС Антон Бажанов.
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.